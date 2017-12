später lesen 71 Verfahren mit IS-Hintergrund Ermittlungen gegen 110 islamistische Terrorverdächtige in NRW 2017-12-26T13:36+0100 2017-12-26T13:36+0100

Die Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen ermitteln derzeit in 110 Verfahren wegen Terrorverdachts mit islamistischem Hintergrund. Mit Abstand vorn liegen demnach Fälle mit Bezügen zum Islamischen Staat (IS).