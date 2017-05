später lesen Kleiner Parteitag in Bochum NRW-Grüne wollen Koalitionsaussage beschließen FOTO: dpa, a jhe FOTO: dpa, a jhe 2017-05-06T18:47+0200 2017-05-06T18:47+0200

Eine Woche vor der Landtagswahl in NRW wollen die Grünen am Sonntag bei einem kleinen Parteitag in Bochum eine klare Koalitionsaussage beschließen. Zudem soll es einen Wahlaufruf für eine "Zweitstimme Grün" geben.