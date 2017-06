Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Dreieinhalb Wochen haben CDU und FDP über die neue Landesregierung verhandelt, nun steht er, der Koalitionsvertrag für NRW. Am Freitagvormittag wurde das 121-Seiten starke Papier in Düsseldorf von den Parteichefs Armin Laschet und Christian Lindner vorgestellt. Daraus geht auch hervor, dass es künftig zwölf Ministerien geben wird – drei davon gehen an die FDP.

"Es war ein vertrauensvolles, freundschaftliches und freundliches Miteinander", sagte CDU-Chef Laschet über die Koalitionsgespräche. Und FDP-Vorsitzender Lindner fügte später hinzu: "In der Tat haben wir sehr freundschaftlich gehandelt und einen fairen Ausgleich dort gesucht, wo wir unterschiedliche Auffassungen hatten." Er jedenfalls könne seiner Partei diesen Koalitionsvertrag vorbehaltlos zur Abstimmung vorlegen.

Der designierte Ministerpräsident Laschet sagte, eine Aufbruchstimmung sei zu spüren, was die Rückmeldungen etwa aus Schule oder Wirtschaft während der Koalitionsverhandlungen gezeigt hätten. "Diese Aufbruchstimmung wollen wir nutzen für eine Aufholjagd in Nordrhein-Westfalen", hob Laschet hervor. Schwarz-Gelb wolle "Ökologie und Ökonomie versöhnen sowie Sicherheit und Freiheit in ein gutes Verhältnis zueinander bringen".

"Wir wollen ein tolerantes, vielfältiges Land bleiben", aber Kriminellen und Verbrechern stehe eine Null-Toleranz-Politik bevor. Die CDU hatte im Wahlkampf sehr auf das Thema innere Sicherheit gesetzt und wird nun auch das Ministerium leiten.

FOTO: dpa, rwe fdt

Zum Thema Bildung sagte Laschet, die Koalition stehe für eine "pragmatische Bildungspolitik von Maß und Mitte", für eine kindgerechte Bildung, in der ein Aufstieg für jeden möglich sei. In der Wirtschaft wolle man "den wirtschaftlichen Riesen Nordrhein-Westfalen entfesseln", das Land solle Gründerland Nummer eins werden. Und auch der europäische Blick, "der Blick über den Tellerrand" solle ein Ziel von Schwarz-Gelb sein.

Auf die Frage nach der Finanzierung der Projekte sagte der CDU-Chef, jede Position im Vertrag sei "mühevoll mit den Haushaltsexperten durchgerechnet" worden. "Unser Ziel bleibt, bis 2020 die Schuldenbremse zu erreichen."

FOTO: dpa, tha fpt

Der FDP-Chef ergänzte: "Wir wissen, dass die Lage in NRW nach sieben Jahren Rot-Grün nicht einfach ist, das ist keine einfache Aufgabe." Deshalb wolle Schwarz-Gelb diese Aufgabe auch nicht leichtfertig angehen, aber "der Stillstand ist nicht alternativlos", und auch die Balance von Bürger und Staat, von Ökonomie und Ökologie könne in fünf Jahren wieder ins rechte Licht gerückt werden. "Man kann die Umwelt auch schützen, ohne die Wirtschaftskraft zu fesseln", fügte er hinzu.

Linder gab sich motiviert. "Die Zeit der schlechten Laune, der Bevormundung und der Geringschätzung der Bürgerinnen und Bürger ist vorbei", sagte er und fügte hinzu: "Wir wollen die Menschen wieder machen lassen." Er betonte zugleich, dass Schwarz-Gelb in NRW "keine verlängerte Werkbank einer anderen Koalition" sei, auch nicht von der in Berlin.

Umso interessanter war es aber zu hören, dass Lindner seine Rede ausgerechnet damit begann, dass es an diesem Freitag noch genau 100 Tage bis zur Bundestagswahl seien. Der FDP-Chef hatte schon während des Wahlkampfes nie einen Hehl daraus gemacht, dass er, sollte seine Partei wieder in den Bundestag einziehen, nach Berlin gehen werde.

