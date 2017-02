Elternbeiträge sollen für Kitakinder aller Jahrgänge weitgehend abgeschafft werden. In "Kernzeiten" sollen sowohl für Unter- als auch für Über-Dreijährigemehr fällig werden. Bislang gilt Beitragsfreiheit landesweit nur für das letzte Kita-Jahr vor der Einschulung. Die SPD... mehr

Elternbeiträge sollen für Kitakinder aller Jahrgänge weitgehend abgeschafft werden. In "Kernzeiten" sollen sowohl für Unter- als auch für Über-Dreijährigemehr fällig werden. Bislang gilt Beitragsfreiheit landesweit nur für das letzte Kita-Jahr vor der Einschulung. Die SPD will sich lösen von starren Modellen mit 25 bis 45 Wochenstunden. Stattdessen sollen neben den Gratis-Kernzeiten flexibel Stunden in den Randzeiten hinzugebucht werden können. Dazu muss das Kinderbildungsgesetz von Grund auf novelliert werden. weniger