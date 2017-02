Die Grünen bieten allen Parteien vor der Wahl ein Fairness-Abkommen an. Ihr Textvorschlag, der der Presseagentur dpa vorliegt, ging am Freitag zunächst an die Landesvorsitzenden von SPD, CDU, FDP, Piraten, Linken und AfD. Verzichten sollen alle Parteien demnach unter anderem auf falsche Behauptungen, gegenseitige Verunglimpfungen, manipulative, automatisierte Botschaften in den sozialen Netzwerken und Zerstörung von Wahlplakaten.