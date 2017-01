Keine Landtagswahl in Deutschland ist so wichtig wie die in Nordrhein-Westfalen. Als Bundesland mit den meisten Einwohnern ist der Ausgang in NRW ein wichtiges, wenn nicht sogar entscheidendes Signal für die anstehende Bundestagswahl am 24. September 2017. Wer in NRW verliert, wird erfahrungsgemäß auch auf Bundesebene kaum besser abschneiden – und umgekehrt.

Kann die CDU nach ihrem historisch schlechten Abschneiden in NRW vor fünf Jahren wieder zulegen? Trauen die Wähler Ministerpräsidentin Hannelore Kraft eine weitere Amtszeit zu? Oder strafen sie sie und ihren grünen Koalitionspartner ab für die vergangenen fünf Jahre? Was ist mit der FDP? Erhalten die Liberalen in NRW den nötigen Rückenwind für die Bundestagswahl? Und natürlich sind die Blicke auch auf die AfD gerichtet. Dass die Partei ins neu gewählte Landesparlament einziehen wird, gilt nach Prognosen als sicher.

Die entscheidende Frage mit Blick auf die Bundestagswahl im Herbst lautet vielmehr: Wird die AfD wie in anderen Landesparlamenten zuvor auch in NRW ein zweistelliges Ergebnis einfahren? In den Umfragen rangiert die AfD derzeit in NRW bei zehn Prozent. Das geht vor allem zu Lasten der beiden großen Volksparteien.

Welche Parteien treten bei der NRW-Landtagswahl an?

SPD, CDU, Grüne, FDP, AfD, Piraten, Linke. Hinzu kommen eine Reihe sehr kleiner Parteien, deren Ergebnis am Ende unter Sonstige zusammengefasst wird.

Was bedeuten die Abkürzungen der Parteien?

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Alternative für Deutschland (AfD).

Wie schnitten die Parteien bei der vergangenen NRW-Landtagswahl 2012 ab?

SPD 39,1 Prozentpunkte

CDU 26,3 Prozentpunkte

Grüne 11,3 Prozentpunkte

FDP 8,6 Prozentpunkte

Piraten 7,8 Prozentpunkte

Linke 2,5 Prozentpunkte

Pro NRW 1,5 Prozentpunkte

Sonstige 2,9 Prozentpunkte

Wann wird in Nordrhein-Westfalen gewählt?

Am 14. Mai 2017 (Muttertag) wählen die Bürger in NRW den 17. Landtag. Die Wahllokale haben am Wahlsonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Das sind die Spitzenkandidaten der Parteien

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD)

Armin Laschet (CDU)

Sylvia Löhrmann (Grüne)

Özlem Demirel (Linke)

Michele Marsching (Piraten)

Marcus Pretzell (AfD)

Wer darf wählen?

Wahlberechtigt sind Bürger, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und in Nordrhein-Westfalen seit mindestens 16 Tagen eine Wohnung haben oder sich sonst gewöhnlich in NRW aufhalten.

Die Abgeordneten

Der Landtag besteht aus mindestens 181 Abgeordneten; diese Zahl kann sich durch Überhang- und Ausgleichsmandate erhöhen. Die neuen Abgeordneten des Landtages werden in 128 Wahlkreisen und aus den Landeslisten der Parteien gewählt. Das Wahlergebnis ist die Ausgangsbasis für die Bildung einer Regierungskoalition, die Wahl der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten und die Verabschiedung der Gesetze.