NRW Landeswahlausschuss lässt 31 Parteien mit Listen zu

Bei der Landtagswahl in NRW am 14. Mai können 31 Parteien mit Landeslisten antreten. Das hat der Landeswahlausschuss in Düsseldorf entschieden. Seit Einführung der Zweitstimme bei NRW-Landtagswahlen 2010 sei das ein neuer Höchstwert, sagte ein Sprecher.