Arbeitsplätze sind ein wichtiges Thema im NRW-Landtagswahlkampf. Zwei Monate vor der Wahl lieferten sich Ministerpräsidentin Kraft und ihr Herausforderer Laschet einen Schlagabtausch vor Gewerkschaftern. Aufregung gab es kurz vor der Veranstaltung.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) will bei der nächsten Bundesregierung Druck machen, um Auswüchse von Zeit- und Leiharbeit einzudämmen. "Wir brauchen schärfere Schwerter", sagte Kraft am Montag bei einem DGB-Kongress in Düsseldorf. Außerdem müsse die sachgrundlose Befristung von Beschäftigungsverhältnissen abgeschafft werden. Kraft und ihr Herausforderer bei der Landtagswahl, CDU-Landeschef Armin Laschet, lieferten sich vor den rund 500 Gewerkschaftern ein erstes Rede-Duell vor den anstehenden TV-Runden. Mitglieder zahlreicher DGB-Einzelgewerkschaften forderten von beiden Spitzenpolitikern in dem rund zweistündigen Schlagabtausch Antworten auf fundamentale Probleme in der Arbeitswelt.

Beklagt wurden unter anderem mangelnde Kontrollen der Arbeitsgesetze, Scheinselbstständigkeit, eine Aushöhlung der gesetzlichen Ruhezeiten, Überstundenberge bei der Polizei, zunehmende Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter sowie Überforderung der Arbeitnehmer in der digitalen Gesellschaft.

"Mit mir ist das nicht zu machen, dass man keine Zeit mehr hat, sich auszuruhen", unterstrich Kraft. Die derzeitigen gesetzlichen Regelungen reichten für die moderne digitale Arbeitswelt nicht aus. Hieran müsse auf Bundesebene gearbeitet werden.

Kraft weist Laschets Vorwürfe zurück

Laschet warf Kraft vor, in ihrem eigenen Einflussbereich zu wenig für gute Arbeit zu tun. So habe die Landesregierung selbst ein Sechstel der Stellen befristet. Mit ihrem Landesentwicklungsplan blockiere Rot-Grün die wirtschaftliche Entwicklung, bei Krippenplätzen - entscheidend für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie - sei NRW Schlusslicht unter den Ländern. Kraft widersprach den Vorwürfen.

In mehreren Fragen signalisierten beide Politiker aber auch grundsätzlich Einigkeit: etwa beim Festhalten an gerichtsfesten Ladenöffnungsregeln für einzelne Sonntage, bei Minijob-Reglungen und einer Absage an eine Umlage für Unternehmen, die nicht ausbilden.

Zur Forderung der Gewerkschaftsjugend nach einer Ausbildungsumlage sagte Kraft: "Dann würden die Unternehmen sich freikaufen und Ausbildung landete hauptsächlich im öffentlichen Bereich." So würde Deutschland sein Pfund der dualen Ausbildung verspielen.

In der Fragerunde stellte ein Gewerkschafter fest: "Bei allem, was Frau Kraft und Herr Laschet hier gesagt haben, könnten sie auch gut miteinander regieren." Eine große Koalition nach der Landtagswahl am 14. Mai gehört zu den denkbaren Optionen, nachdem SPD und Grüne in den Umfragen schon lange keine Mehrheit mehr haben.

Gewerkschaft freut sich über 250.000 neue Stellen

Seit 2015 seien in NRW 250.000 neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen worden, stellte DBG-Landeschef Andreas Meyer-Lauber fest. Er sei zuversichtlich, dass die ebenso viele weitere bis 2020 möglich seien. Ökologisches Wirtschaften soll dabei eine Schlüsselrolle spielen.

Die Gewerkschaft sieht aber weiterhin große Baustellen auf dem Arbeitsmarkt. "Bei weitem nicht jeder Arbeitsplatz in NRW ist ein guter Arbeitsplatz", stellte Meyer-Lauber fest. Noch immer arbeite jeder Fünfte im Niedriglohnbereich. Auch die sachgrundlose Befristung müsse beendet werden.

Feueralarm im Vorfeld

Aufregung gab es noch kurz vor der Veranstaltung: Feueralarm: Kurz nach 16 Uhr ertönte im Ehrenhof die Feuersirene, die Fenster öffneten sich automatisch. Aus Sicherheitsgründen wurde der Saal evakuiert. Rund zehn Minuten später war aber klar, dass es sich um blinden Alarm gehandelt hat. Es hatte eine technische Störung an der Anlage gegeben. Laschet nahm es mit Humor und sagte auf dem Weg zurück ins Gebäude: "Das liegt an der hitzigen Diskussion." Die hatte allerdings noch gar nicht angefangen.

(felt/lnw)