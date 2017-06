NRW-SPD stimmt über Kraft-Nachfolger an der Parteispitze ab

Parteitag in Duisburg

Chefsessel zu vergeben: Hannelore Kraft ist abgetreten. Jetzt braucht die NRW-SPD eine neue Führungsfigur. Der frühere "General" der NRW-SPD, Groschek, will es machen. Doch es gibt Kritik.

Führungswechsel bei der nordrhein-westfälischen SPD: Nach der bitteren Wahlniederlage stimmt die Landespartei am Samstag bei einem außerordentlichen Parteitag in Duisburg über die Nachfolge von Hannelore Kraft ab. Die 55-jährige Ministerpräsidentin war nach dem schlechtesten SPD-Ergebnis bei einer NRW-Landtagswahl noch am Wahlsonntag von allen Parteiämtern zurückgetreten.

Neuer SPD-Landesvorsitzender will der scheidende Bauminister Michael Groschek werden. Der 60-Jährige war von 2001 bis 2012 bereits Generalsekretär der NRW-SPD. Gegenkandidaturen sind im Vorfeld nicht angemeldet worden. Als neue Generalsekretärin möchte die noch amtierende Wissenschaftsministerin des Landes, Svenja Schulze, antreten.

Kritik von den Jusos

Vor allem die Jusos hatten überhastete Vorentscheidungen ohne Einbindung der Basis bemängelt. Mit Spannung werden deshalb die Aussprache über die Neuaufstellung sowie die Rede von SPD-Bundeschef und Kanzlerkandidat Martin Schulz erwartet.

Die SPD hatte bei der NRW-Landtagswahl am 14. Mai nur noch 31,2 Prozent der Stimmen eingefahren und muss im Düsseldorfer Landtag von der Regierungs- auf die Oppositionsbank wechseln.

Die abgewählte nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft wird laut einem Bericht des WDR nicht am außerordentlichen Parteitag der NRW-SPD teilnehmen. Offenbar zieht sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. In den sozialen Medien sind ihre Profile seit Freitag nicht mehr aufrufbar.

(wer/lnw)