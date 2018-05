"Nachdem ein Vertreter von Tierretter – entgegen früherer inzwischen nachgewiesener Falschaussagen – in einem gerichtlichen Verfahren den mehrfachen Einbruch in die Stallungen des Betriebs gestanden hat, hat mein Mann Strafanzeige gestellt", sagte Schulze Föcking.

"Aufgrund der zunehmenden Zahl und Härte persönlicher Gewaltandrohungen auf den Dialogforen einzelner Medien und in sozialen Netzwerken habe ich in mehreren Fällen Strafanzeige gestellt", erklärte die Ministerin.

Im März hatten bislang unbekannte Täter den Smart-TV der Familie der CDU-Politikerin gehackt und Bilder aus einer Fragestunde des Landtags aufgespielt. Zudem war die Ministerin massiv in einem sozialen Netzwerk bedroht worden.

Kein Zugriff auf persönliche Daten

Mit großer Erleichterung habe sie jetzt die Mitteilung von Zwischenergebnissen der Ermittlungsbehörden aufgenommen, wonach das zunächst nicht erklärliche Abspielen eines Videos auf dem Fernsehgerät der Privatwohnung der Familie nicht auf einen Zugriff Unbefugter auf das Heimnetzwerk zurückzuführen gewesen sei. "Bei allem politischen Meinungsstreit war dies für meine Familie und mich auch persönlich wichtig."

"Am 17. März wurde das Landeskriminalamt von der Staatsanwaltschaft Köln mit den Ermittlungen wegen des Verdachts des Ausspähens von Daten beauftragt. Die Ermittlungsbehörden haben – auch vor dem Hintergrund zahlreicher persönlicher Gewaltandrohungen und Schmähungen im Internet im Vorfeld des Ereignisses – einen möglichen Zugriff auf persönliche Daten durch Unbefugte geprüft", sagte Schulze Föcking.

Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Köln hätten die computerforensischen Untersuchungen inzwischen ergeben, dass sich erste Einschätzungen der Ermittlungsbehörden nicht bestätigt haben, wonach externe Dritte sich digitalen Zugriff auf das Netzwerk des Hofes und der Privatwohnung verschafft hätten. "Laut vorläufigem Ergebnis gehen die Ermittler davon aus, dass die Videoübertragung unbemerkt und unbeabsichtigt durch ein für das Heimnetz berechtigtes Gerät in einer anliegenden Wohnung der Familie ausgelöst wurde", so die Ministerin.

Drohungen in sozialem Netzwerk

Dies sei ihr am 18. April 2018 als vorläufiges Ergebnis mitgeteilt worden. "Ich bin erleichtert, dass damit ein Ausspähen privater und sensibler Daten als unwahrscheinlich angesehen wird. Ausdrücklich bedanken möchte ich mich für die Solidarität der gesamten Landesregierung und die fraktionsübergreifende Unterstützung in den zurückliegenden Wochen der Ungewissheit", so Schulze Föcking.

Bereits in den Monaten vor dem Ereignis und am Tag zuvor sie sie über ihr persönliches Profil in einem sozialen Netzwerk massiv bedroht. "Meine Familie sah sich im Kontext der Berichterstattung zu den haltlosen Vorwürfen gegenüber dem Betrieb wiederholt aggressiven Anfeindungen unter anderem in sozialen Netzwerken ausgesetzt, bis hin zur Aufforderung, man möge meinem Leben ein Ende setzen. Ich habe den Staatsschutz informiert und in fünf Fällen Strafanzeigen gestellt. Ich werde mich gegen Hetze und Drohungen auch weiterhin juristisch zur Wehr setzen."

Tierschützer filmten in Familienbetrieb

Kurz nach ihrem Amtsantritt vor einem Jahr hatten militante Tierschützer im Mastbetrieb der Familie Schulze Föcking in Steinfurt heimlich Videoaufnahmen von einzelnen verletzten Schweinen gemacht. Die Bilder wurden anschließend in der Sendung "Stern TV" gezeigt. Die Albert Schweitzer Stiftung hatte deswegen Anzeige wegen angeblicher Rechtsverstöße in der Tierhaltung erstattet. Die Staatsanwaltschaft konnte aber keinerlei Verstöße gegen das Tierschutzgesetz feststellen und stellte die Ermittlungen ein.

Damit geben sich manche Tierschützer aber nicht zufrieden. So reichte die umstrittene Tierschutzorganisation Animal Rights Watch (Ariwa) am 9. Februar beim Verwaltungsgericht Münster Klage gegen den Kreis Steinfurt ein. Die Begründung: Das Veterinäramt des Kreises nehme die tierschutzrechtlichen Verstöße in der Schweinemast Schulze Föckings nicht ernst. Beteiligt an der Klage ist erneut die Albert Schweitzer Stiftung. Ariwa ist umstritten, weil Aktivisten der Organisation 2013 in Stallungen einer Schweinezuchtanlage in Sachsen-Anhalt eingedrungen waren, um angebliche Missstände zu filmen.