Deppelt und Detmold? Landtag berät über Plattdeutsch auf Ortsschildern

Hüörsel und Hörstel, Mönster und Münster: Ortsschilder auf Hochdeutsch und Platt sind in NRW bislang verboten. Der Landtag will an diesem Mittwoch nun über die Zulassung beraten.