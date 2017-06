Die neue schwarz-gelbe Landesregierung hat ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Aber was steht wirklich drin und was ist nur Wunschdenken? Wir haben das 125 Seiten starke Papier unter die Lupe genommen. Können Sie die Vorhaben der neuen Regierung korrekt vervollständigen?

Merle Sievers

Redakteurin



Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken

Merle Sievers (siev) ist Redakteurin am Regio-Newsdesk von RP Online. Sie koordiniert die Berichterstattung online aus den Lokalredaktionen der Rheinischen Post und schreibt über alles, was in NRW so los ist - von Blaulicht bis Rotlicht, von Karneval bis Kommunalpolitik.