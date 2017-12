Immer noch sind vielen Menschen die Ereignisse in der Kölner Silvesternacht vor zwei Jahren im Gedächtnis. Jetzt hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul für feiernde Frauen Tipps aus väterlicher Sicht verraten.

"Meinen drei Töchtern würde ich sagen: Geht nach Möglichkeit nicht allein, sondern in Gruppen", sagte der 65-jährige CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn es anfängt brenzlig zu werden, macht euch lautstark bemerkbar und wenn das alles nicht hilft, möglichst schnell die 110 anrufen - lieber einmal zuviel als zu wenig." Er tue sich jedoch schwer mit "Rundum-Sorglos-Tipps", sagte Reul.

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker war heftig kritisiert worden, als sie Frauen nach der Silvesternacht 2015/16 empfahl, eine Armlänge Abstand zu halten. Auf dem Platz vor dem Kölner Hauptbahnhof waren damals Frauen massenhaft sexuell bedrängt und teils beraubt worden - weit überwiegend von Gruppen alkoholisierter junger Männer aus Maghreb-Staaten.

In diesem Jahr sollen in Nordrhein-Westfalen 5700 Beamte solche Exzesse verhindern. In einem "Silvester-Erlass" hat Reul Sicherheitsstandards vorgegeben.

Hier finden Sie einen Überblick, wie sich die Städte und Regionen in NRW für die Silvesternacht rüsten.

(felt/dpa)