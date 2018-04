später lesen "Uneingeschränktes Vertrauen" SPD-Vorstand stützt Hartmanns Kandidatur als NRW-Parteichef FOTO: dpa, fg fdt FOTO: dpa, fg fdt 2018-04-27T23:40+0200 2018-04-27T23:40+0200

Die NRW-SPD ist in den vergangenen Tagen gründlich durcheinandergewirbelt worden. Die Parteispitze will nun wieder Ruhe in die Suche nach dem neuen Führungspersonal bringen.