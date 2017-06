später lesen Übersicht Die wichtigsten Punkte des NRW-Koalitionsvertrags 2017-06-16T16:34+0200 2017-06-16T16:34+0200

Schon 30 Tage nach der NRW-Wahl ist der Machtwechsel am Rhein fast perfekt. Die deutschlandweit einzige schwarz-gelbe Koalition will nach sieben Jahren Rot-Grün in zentralen Feldern wie Bildung, Innerer Sicherheit oder Wirtschaft in NRW umsteuern.