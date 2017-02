später lesen Martin Schulz in Herne "Wähler in Bewegung wie noch nie" FOTO: dpa, ve hpl FOTO: dpa, ve hpl Teilen

2017-02-01

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hält den Ausgang der Bundestagswahl für völlig offen. "Noch nie war die Wählerschaft so in Bewegung", sagte der frühere EU-Parlamentspräsident bei einer SPD-Veranstaltung in Herne.