Hannelore Kraft wurde laut, Armin Laschet gestikulierte wild – beim TV-Duell der Spitzenkandidaten von SPD und CDU wurde am Dienstag heftig diskutiert. Wer aber hat sich besser geschlagen? Von Christina Rentmeister

Armin Laschet (CDU) hat Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) beim TV-Duell im WDR einmal mehr Versagen im Fall "Amri" vorgeworfen und Innenminister Ralf Jäger scharf kritisiert. Hannelore Kraft warf Armin Laschet vor, nur zu kritisieren, aber keine Konzepte für zum Beispiel bessere Straßen zu haben. Kraft wirkte souverän, wurde aber immer wieder laut. Laschet wirkte mindestens zu Anfang der Sendung nervös, trat aber auch als leidenschaftlicher Kämpfer für seine Ziele auf.

In den Diskussionen um Stau, Integration, Bildung oder zum Beispiel Einbrüche hoben beide Kandidaten schnell auf Details ab, die für die Zuschauer kaum nachvollziehbar waren. Aber wie bewerten genau diese elf Tage vor der Landtagswahl in NRW den Auftritt der beiden Spitzenkandidaten für das Amt des NRW-Ministerpräsidenten?

Spiegel-Online hat die Zuschauer über das Meinungsforschungsunternehmen Civey – mit dem auch RP ONLINE kooperiert – gefragt: "Wer hat sich bei dem TV-Duell zur Landtagswahl in NRW besser geschlagen?".

Am Mittwochnachmittag lag Herausforderer Armin Laschet (36,7 Prozent) bei den Teilnehmern der Umfrage knapp vor Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (34,9 Prozent). Beide Kandidaten gleich gut fanden immerhin 14,5 Prozent, keine Meinung zu der Frage hatten 13,9 Prozent der Teilnehmer.

Die repräsentative Civey-Umfrage bezieht sich auf eine Stichprobe von 2.218 Menschen. Hier können Sie auch weiterhin an der Umfrage teilnehmen:

In einer Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag des "Kölner Stadtanzeigers" fanden am Dienstagabend 52 Prozent der Befragten Kraft vorne, 34 Prozent Laschet. Befragt worden waren dafür 700 Wahlberechtigte in NRW.