später lesen RP-Umfrage vor der NRW-Wahl Mehrheit ist mit der Arbeit von Hannelore Kraft unzufrieden FOTO: dpa, ve hpl mov FOTO: dpa, ve hpl mov 2017-05-05T17:11+0200 2017-05-05T16:59+0200

Seit sieben Jahren regiert Hannelore Kraft (SPD) in Nordrhein-Westfalen. Am 14. Mai will sie erneut Ministerpräsidentin werden. Wie aber bewerten die Menschen in NRW ihre Regierungszeit? Von Christina Rentmeister