Im Landtag besteht Einigkeit, dass Olympische und Paralympische Spiele 2028 in NRW eine große Chance böten, die Sportregion der Weltöffentlichkeit zu präsentieren. "Erfolgreiche Spiele wären ein riesiger Imagegewinn für unser Bundesland", betont die CDU, die sich wie die anderen Parteien auch gegen den zunehmenden Gigantismus ausspricht. Vielmehr sollte ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit "zu einem Markenzeichen" der Spiele werden, so ihr Sportexperte Holger Müller. Die FDP will, dass die rot-grüne Landesregierung die vorhandenen Sportstätten und die entsprechende Infrastruktur schon jetzt auf ihre Olympiatauglichkeit überprüft und Vorschläge für eine Bewerbung der "Städteregion Rhein-Ruhr Olympic City" macht. Nur so könne ein konstruktiver Dialog mit dem für die Bewerbung zuständigen Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) geführt werden, sagte Björn Kerbein (FDP).

