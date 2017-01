später lesen Düsseldorf Laschet wirft Kraft im Fall Amri Halbwahrheiten vor Teilen

Twittern





2017-01-22T19:12+0100 2017-01-23T09:18+0100

CDU-Landeschef Armin Laschet hat Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) vorgeworfen, der Öffentlichkeit im Fall Amri nicht die volle Wahrheit gesagt zu haben. So habe Kraft zwar mitgeteilt, dass der Lkw-Attentäter am 21. März von den NRW-Sicherheitsbehörden als Gefährder "ausgestuft" worden sei, weil er sich in Berlin aufgehalten habe. "Sie verschweigt aber, dass er im Mai wieder hier war und wieder eingestuft wurde", sagte Laschet auf dem CDU-Neujahrsempfang in Düsseldorf vor 900 Gästen. Wer sich solcher Halbwahrheiten bediene, "verspielt das Vertrauen in den Rechtsstaat".

Detlev Hüwel Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Detlev Hüwel (hüw) ist Ressortleiter für Landespolitik. zum Autorenprofil schließen