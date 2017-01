später lesen Wuppertal Lebenslang für Mord an Ehefrau Teilen

Wegen der Ermordung einer Unternehmerin in Wuppertal ist deren Ehemann zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach den 53-Jährigen des heimtückischen Mordes schuldig. Es sei äußerst selten, dass jemand bei einer solchen Bluttat "so cool" vorgehe, sagte der Vorsitzende Richter bei der Urteilsbegründung. Der 53-Jährige sei in der Nacht auf seine völlig überraschte Frau gesprungen, als diese dösend auf ihrem Bett gelegen habe. Mit einem sehr scharfen Küchenmesser habe er ihr die Kehle durchtrennt. Nach Angaben einer Rechtsmedizinerin war die Frau binnen weniger Sekunden tot. Nach der Tat rief der Mann selbst die Polizei. Als Motiv gab er an, er habe SMS eines anderen Mannes auf ihrem Handy gefunden.