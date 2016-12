später lesen Duisburg Leitungsschaden: Bahnverkehr bei Duisburg gestört Teilen

Zweimal innerhalb kurzer Zeit hat ein Oberleitungsschaden an der gleichen Stelle für erhebliche Behinderungen im Bahnverkehr zwischen dem Ruhrgebiet und Düsseldorf gesorgt. Am Sonntagabend hatte sich gegen 20 Uhr ein Zug bei Duisburg-Großenbaum in der Oberleitung verfangen, berichtete ein Bahnsprecher gestern. Rund 150 Fahrgäste einer Eurobahn mussten auf offener Strecke in einen Eurocity umsteigen. Die Reparaturarbeiten dauerten die ganze Nacht. Sie waren kaum beendet, als ein Zug dort erneut einen Schaden an der Oberleitung auslöste. Die erneuten Reparaturarbeiten dauerten bis gestern Nachmittag. Der Regionalverkehr war zeitweise stark beeinträchtigt. Gegen 16 Uhr meldete die Bahn, dass alle Züge wieder planmäßig fahren konnten.