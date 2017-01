Düsseldorf/Köln: Lkw-Sperren sollen Jecken schützen

Wegen Terrorgefahr stehen die Umzüge in den Hochburgen unter erhöhtem Polizeischutz. Von Christian Schwerdtfeger und Unseren Lokalredaktionen

Nach dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt wollen einige Städte im Rheinland und im Ruhrgebiet ihre Karnevalszüge mit Lkw-Sperren absichern. Eine Direktive oder eine Handlungsanweisung über zu treffende Sicherheitsvorkehrungen gegen mögliche Terroranschläge für die Kommunen gibt es vom NRW-Innenministerium bislang nicht. "Wir stehen aber im Austausch mit allen beteiligten Akteuren", sagte ein Sprecher des Ministeriums.

Mehrere Container und abgestellte Lkw sollen in Düsseldorf den Zug schützen. Wie viele es sein und wo sie platziert werden, steht laut Hans-Jürgen Tüllmann, Geschäftsführer des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) noch nicht fest. Auch bei den Security-Kräften werde das CC aufrüsten. "Wir werden auch an Karneval wieder Fahrzeugsperren sehen. Zum Teil aus Beton, zum Teil aus anderen Fahrzeugen", erklärte Kölns Polizeipräsident Jürgen Mathies. Die Stadt Essen will mit Unterstützung der Polizei bei den Umzügen eigene Fahrzeuge an einzelnen Zufahrten zu den Veranstaltungen stellen, die im Ernstfall den Weg versperren. In Krefeld-Uerdingen haben sich die Karnevalisten sogar an die Öffentlichkeit gewandt, weil sie Barrieren zum Schutz ihres Tulpensonntagszuges suchen. In Kempen und Tönisvorst wird es ebenfalls im unmittelbaren Umfeld der Zugwege Lkw-Sperren geben. Viele Kommunen - zum Beispiel Neuss, Langenfeld und Monheim - werden ihr Sicherheitskonzept ergänzen, befinden sich jedoch noch in der Abstimmungsphase. Die Verantwortlichen des Rosenmontagszuges in Solingen haben Fahrzeugkontrollen angekündigt. Zudem werden größere Zufahrtsstraßen doppelt abgesperrt, und in Einmündungsbereichen werden zusätzliche Ordnungskräfte stehen.

Laut NRW-Innenministerium entscheiden vor Ort die jeweiligen Veranstalter, Stadt-Verantwortlichen und Polizeibehörden gemeinsam, welche Sicherheitsmaßnahmen im Einzelnen getroffen werden. Sie erstellen ein Sicherheitskonzept für die närrischen Tage. "Wir müssen auch beobachten, was bis Karneval noch passiert. Wir versorgen die Zuständigen mit allen Informationen und Erkenntnissen über die aktuelle Sicherheitslage, die sie benötigen, damit alle sicher Karneval feiern können", so der Sprecher. Ein pauschales Konzept, das man wie eine Schablone auf alle Städte legen könnte, gibt es nicht. "Es gibt Karnevalshochburgen mit großen Umzügen und Städte, in denen vor allem in Kneipen gefeiert wird. Da werden unterschiedliche Anforderungen gestellt."

Schon seit Jahren fließen bei der Erstellung der Sicherheitskonzepte für die Karnevalszüge Anschlagszenarien ein. Die Kölner Polizei bereitet sich zum Beispiel schon seit 2008 vorsorglich darauf vor, wie sie bei einem Terroranschlag auf den Rosenmontagszug reagieren müsste. Im schlimmsten Fall würde der Zug "kontrolliert beendet".

In den Hochburgen Köln und Düsseldorf werden an Karneval jeweils Hunderte Bundespolizisten an den Bahnhöfen für Sicherheit sorgen. Neben uniformierten Kräften kommen vor allem auch zivile Fahnder zum Einsatz "Einen Karnevalszug komplett zu schützen, geht aber nicht", hieß es aus Polizeikreisen. Landesweit wurden nach dem Terroranschlag in Berlin die Sicherheitsmaßnahmen für Großveranstaltungen erhöht. Die Kölner Polizei hatte auch an Silvester Barrieren aufgebaut, die nun wieder an Karneval zum Einsatz kommen.

