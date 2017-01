Mönchengladbach: Männer ziehen Verletzten unter Trecker hervor

Bei einem Unfall auf der L 19 in Mönchengladbach ist ein 62-Jähriger unter einem umgekippten Traktor eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Donnerstagabend mit seinem Ackerschlepper Deutz, Baujahr 1953 unterwegs. Ein 36-jähriger Mercedes-Fahrer bemerkte ihn zu spät und prallte nach einem Ausweichmanöver noch gegen den Trecker. Dieser kippte zur Seite, der 62-Jährige wurde aus der offenen Kabine geschleudert und unter dem 1300 Kilogramm schweren Ackerschlepper eingeklemmt. Mit einem bislang noch unbekannten Zeugen gelang es dem 36-jährigen Mercedes-Fahrer, den schräg liegenden Ackerschlepper aufzurichten und den eingeklemmten Mann unter dem Fahrzeug hervorzuziehen.

Der Schwerverletzte wurde nach medizinischer Erstversorgung zunächst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, von diesem später in ein anderes Krankenhaus in Mönchengladbach verlegt. Der Mann erlitt laut Polizei mehrere Knochenbrüche. Lebensgefahr bestehe allerdings nicht.

(gap)