später lesen Köln Mann übergießt sich und Polizisten mit Benzin Teilen

Twittern







Ein randalierender Mann hat sich und mehrere Polizisten auf einer Wache in Köln mit Benzin übergossen und gedroht, ein Feuer zu entzünden. Die Beamten konnten ihn überwältigen, zwei Bundespolizistinnen wurden leicht verletzt. Der pöbelnde Mann war nach Polizeiangaben an Heiligabend bei einer Autovermietung im Hauptbahnhof aufgefallen. Auf der Wache goss er die Flüssigkeit aus dem Kanister, den er bei sich hatte und von dem die Polizisten annahmen, er enthalte Wasser. Einer Bundespolizistin gelang es, dem lautstark drohenden Mann ein Feuerzeug aus der Hand zu treten. Der 45Jährige wurde in eine Landesklinik eingewiesen.