später lesen Krefeld Mord an Rentner in Krefeld: Drei weitere Festnahmen Teilen

Twittern





2017-01-20T18:52+0100 2017-01-21T10:47+0100

Nach dem Mord an einem Rentner in Krefeld hat die Polizei drei weitere Verdächtige festgenommen. Ein 25-Jähriger werde verdächtigt, an der Tat beteiligt gewesen zu sein, berichtete die Polizei gestern. Bei zwei weiteren festgenommenen Frauen handele es sich vermutlich um Profi-Diebinnen.