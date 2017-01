später lesen Duisburg Mordverdacht nach Brand in Duisburg Teilen

Twittern





2017-01-29T17:58+0100 2017-01-30T10:48+0100

In Duisburg ist gestern am frühen Morgen bei einem Brand eine tote Frau entdeckt worden. Im Stadtteil Alt-Walsum brannte in der Nacht eine Doppelhaushälfte aus, darin wurde die Leiche der 63 Jahre alten Eigentümerin gefunden. Die Obduktion ergab, dass die Witwe nicht bei dem Feuer ums Leben gekommen ist, wie die Polizei berichtete. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.