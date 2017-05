später lesen Neuss/Düsseldorf Mordversuch: Tatverdächtiger ist untergetaucht 2017-05-05T17:58+0200 2017-05-06T10:36+0200

Nach einem Mordversuch in Neuss sollte sich ab gestern eigentlich ein 27 Jahre alter Türke vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten. Doch der Angeklagte ist in der Türkei untergetaucht, nachdem das Neusser Amtsgericht den Haftbefehl gegen den Meerbuscher außer Vollzug gesetzt hatte. Der Mann soll in einer Wohnung in Neuss im September 2016 seine Freundin (23) beinahe zu Tode gewürgt haben. Die Staatsanwaltschaft hat ihn wegen versuchten Mordes angeklagt. Das Neusser Amtsgericht entließ den Beschuldigten dennoch Ende Oktober 2016 aus der Untersuchungshaft. Auf Nachfrage konnte sich der zuständige Richter im Amtsgericht nicht mehr an die Entscheidung und seine Gründe erinnern.