Hille Mutmaßlicher Dreifachmörder erneut befragt 2018-03-18

Der mutmaßliche Dreifachmörder von Hille in Ostwestfalen ist per Polizeihubschrauber von Bayern nach Bielefeld gebracht und dort erneut vernommen worden. Der Landeplatz des Helikopters vor dem Polizeipräsidium sei von schwer bewaffneten Spezialkräften abgesichert worden, bestätigte die Polizei in Bielefeld. Die Sicherheitsvorkehrungen seien auch deswegen so hoch gewesen, weil es von Seiten der Familie eines Opfers Drohungen gegen den mutmaßlichen Mörder gebe.