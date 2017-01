später lesen Düsseldorf Nach Anschlag: Zeuge sah Amri in Emmerich Teilen

Der Berliner Weihnachtsmarktattentäter Anis Amri ist den Sicherheitsbehörden zwei Tage nach dem Anschlag offenbar nur knapp in Emmerich entwischt. Das berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Demnach liege dem Bundeskriminalamt die Aussage eines glaubwürdigen Zeugen vor, der Amri in einem Bus in Emmerich gesehen haben will. Anscheinend hatte er dort noch Kleidung und Geld gelagert und für die Flucht geholt. Die Unterkunft, in der Amri zeitweise gemeldet war, wurde am Abend desselben Tages durchsucht. Dazu und zu anderen offenen Fragen und Ungereimtheiten in dem Fall wird sich heute Innenminister Ralf Jäger (SPD) im Landtag erklären müssen.

