Düsseldorf: Nach Waffenfund: Verdächtige auf freiem Fuß

Neun Männer, die nach der Entdeckung eines Waffendepots im Düsseldorfer Maghreb-Viertel am Donnerstagabend festgenommen worden waren, sind gestern aus dem Gewahrsam entlassen worden. Aus den bisherigen Ermittlungen habe sich weder ein dringender Tatverdacht noch ein Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten ableiten lassen, hieß es dazu.

Ermittelt wird nun gegen mindestens zwei der Verdächtigen, weil die offenbar ein nicht angemeldetes Fahrzeug unerlaubt in einer fremden Garage abgestellt hatten, in dem sich auch Blanko-Zulassungsdokumente und -Plaketten befanden. Von den fünf Maschinenpistolen und einem Revolver, die in der Garage entdeckt worden waren, wollen die beiden Brüder dagegen nichts gewusst habe. Die Polizei war von Zeugen auf die Garage aufmerksam gemacht worden, denen das darin abgestellte Fahrzeug - ein nicht angemeldeter BMW X5, verdächtig vorgekommen war. Nach dem Fund der Waffen hatten Beamte die Garage observiert und weitere Verdächtige festgenommen, die mit Fahrzeugen aus Solingen und Belgien vorgefahren waren. Die beteuerten jedoch, lediglich am Kauf des BMW interessiert gewesen zu sein.

Wegen der sichergestellten Waffen ermittelt die Kripo nun gegen Unbekannt wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.

