später lesen Nachbarn in Europa: Folge 9 Eindrücke vom Logistikwettbewerb im Wunderland Kalkar 2018-03-15T09:43+0100 2018-03-15T09:41+0100

Die deutsch-niederländische Initiative "Ler(n)ende Euregio" hat 50 Berufsschüler aus dem deutschen und niederländischen Teil der Euregio Rhein-Waal, Euregio Gronau und Euregio Rhein-Maas Nord zu einem grenzübergreifenden Logistikwettbewerb ins Wunderland Kalkar eingeladen.



Die Sendereihe "Nachbarn in Europa" von Studio 47 zeigt den Alltag der Menschen in Deutschland & den Niederlanden. Der Austausch zwischen beiden Ländern ist eng und vielschichtig, ob kulturell, wirtschaftlich oder privat.



"Euregionaler Logistikwettbewerb 2018 in Kalkar" ist die neunte Folge der Sendereihe "Nachbarn in Europa" von Studio 47. Die deutsch-niederländische Koproduktion wird vom Europäischen Parlament gefördert.