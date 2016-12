Neuss/Berlin: Neusser Opfer fühlt sich allein gelassen

Die Angehörigen der Opfer in Berlin beklagen, dass noch nicht alle der Toten identifiziert sind. Von Christoph Kleinau und Emily Senf

Auch drei Tage nach dem Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt gilt eine Neusserin, die unter den Todesopfern sein soll, weiterhin als vermisst. Ihr Mann hatte sich bereits am Montagabend hilfesuchend an die Polizei gewandt, mit ihrem gemeinsamen Sohn (40) war die Neusserin in die Hauptstadt gereist. Inzwischen kontaktierten die beiden die extra eingerichtete Hotline für Angehörige und telefonierten auf eigene Faust Krankenhäuser ab - ohne Erfolg. "Ein Unding" sei es, sagt der Sohn, dass es noch keine Klarheit für die Angehörigen gebe. Denn ihre Ausweispapiere müsste die Vermisste bei sich getragen haben, glaubt er. "Sie hat mir zwar kurz vorher ihre Handtasche gegeben, damit ich darauf aufpasse", sagt er, "aber da war nur das Handy drin."

Noch sind nicht alle Toten vom Berliner Breitscheidplatz identifiziert. Der 40-jährige Neusser ist sich sicher: Als der Lastwagen, der am Montag nahe der Gedächtniskirche in eine Menschenmenge raste, beide trennte und zum Stehen kam, lebte seine Mutter noch. "Ich wurde aus der Glühweinbude herausgeschleudert, habe mich nach ihr umgedreht und gerufen: ,Wo bist du?'", erinnert sich der Sohn. "Hier", habe die Antwort gelautet. Das habe er noch gehört, bevor er selbst bewusstlos zusammengesackt sei. Es war die letzte Nachricht seiner Mutter. "Wir gehen davon aus, dass wir sie verloren haben", sagt der Neusser und spricht damit für sich und seinen Vater, der sofort nach Berlin gereist war. Aber die Gewissheit fehlt. Immer noch.

Auch bei den Polizeibehörden gab es gestern nichts Neues zu erfahren. Ein weiterer Fakt, der wenig Hoffnung macht: Das Bundeskriminalamt, das im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft ermittelt und für die Identifizierung der Opfer verantwortlich ist, hat allerdings in Neuss Röntgenfotos oder Abdrücke der Zähnen der Frau angefordert.

Der Neusser erlitt mehrere Beckenbrüche. 20 Minuten lang habe er auf der Straße gelegen, erinnert er sich, bevor er zur Behandlung in ein Zelt gebracht wurde. Von dort sei er in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er nur mit Hilfe von Tabletten zur Ruhe gekommen sei und Schlaf gefunden habe. Ob er für die Weihnachtstage in Richtung Heimat verlegt wird, wisse er nicht, sagt er. Klar ist nur: "Das wird noch ein weiter Weg für mich", sagt er. Mutter und Sohn hatten eine Städtereise nach Berlin unternommen. Seit Samstag waren sie gemeinsam unterwegs. Bevor es am Dienstag zurück in die Heimat gehen sollte, wollten beide am Abend zuvor auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz noch einen Absacker trinken. Durch die Glühweinbude, in der es sich beide dazu gemütlich gemacht hatten, raste wenig später der Sattelschlepper.

Auch andere Opfer berichten davon, wie sie den Anschlag erlebt haben. Der Spanier Iñaki Ellakuria aus Bilbao etwa war mit zwei Freundinnen unterwegs, als der Lkw auf sie zufuhr. "Er hat mich überrollt und beide Beine überfahren", schrieb der 21-jährige Erasmus-Student am Tag danach auf Twitter. "Ich hörte, wie er gegen den ersten Stand fuhr, ich drehte mich um und hatte ihn vor meinem Gesicht." Er berichtet vom "schlimmsten Schmerz, den ich je in meinem Leben ertragen musste". Als er auf dem Boden lag, sei ihm sehr kalt gewesen: "Jedes Mal, wenn ich zitterte, multiplizierte sich der nicht auszuhaltende Schmerz."

Laut der spanischen Zeitung "El País" erlitt der junge Mann mehrere Brüche. Am Dienstag wurde er in Berlin operiert. "Alles ist gut verlaufen", sagte sein Vater, Juan José Ellakuria, der nach Berlin gereist war, laut der spanischen Nachrichtenagentur Efe.

Von Fabrizia L. aus Italien soll allerdings wie im Fall der Neusserin seit dem Anschlag jede Spur fehlen. Wie die italienische Tageszeitung "Repubblica" berichtet, lebt die 31-Jährige seit 2013 in Berlin und arbeitet bei einem Logistikunternehmen. Verwandte und Kollegen sollen sich besorgt an die italienische Botschaft gewandt haben, nachdem L. nicht zur Arbeit erschienen war. Über Twitter baten sie verzweifelt um Hilfe bei der Suche.

Das Handy der jungen Frau sowie ihr Bahnticket sollen am Tatort nahe der Gedächtniskirche gefunden worden sein. Dem Bericht zufolge sind Mutter und Bruder der Vermissten nach Berlin gefahren, um dort einen DNA-Abgleich machen zu lassen. Demnach sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass L. unter den zwölf Toten ist, die das Attentat bislang gefordert hat. "Angesichts dessen, was mein Sohn mir gesagt hat, scheint es keine Zweifel zu geben", sagte ihr Vater der Nachrichtenagentur Ansa. "Wir warten auf die Ergebnisse, aber ich mache mir keine Illusionen."

Unter den Verletzten ist auch der israelische Staatsbürger Rami Elkayam. Er wurde nach Angaben des Auswärtigen Amtes in einem Krankenhaus operiert und ist inzwischen außer Lebensgefahr. Nach seiner Frau wird allerdings noch gesucht.

