Bonn: Niklas-Prozess: Zeuge berichtet von Tatnacht

2017-02-03T19:22+0100 2017-02-04T09:53+0100

Im Prozess um den Tod des verprügelten Schülers Niklas hat erstmals ein Zeuge über die Tatnacht gesprochen. Der 29-Jährige gab an, nicht sicher zu sein, ob er einen der Angeklagten damals gesehen habe. Er sei mit Bekannten in Bonn unterwegs gewesen, als ihnen eine Gruppe entgegengekommen sei - laut seinen Zeitangaben kurz nachdem in der Nähe Niklas angegriffen worden war. Bei der Polizei hatte der Zeuge angegeben, dass er meine, damals einen Angeklagten getroffen zu haben. Der Vorfall ist für das Verfahren am Landgericht Bonn relevant, weil der 29-Jährige Monate später von dem mutmaßlichen Täter geschlagen wurde, weil dieser von dessen Aussage bei der Polizei gehört habe, so der Zeuge.