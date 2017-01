später lesen Düsseldorf NRW-Tourismus profitiert von weltweiten Krisen Teilen

In vielen Regionen Nordrhein-Westfalens boomt der Tourismus. Dabei spielt nach Einschätzung vom Marketing-Verein Tourismus NRW auch die unsichere politische Lage in einigen Urlaubszielen im Ausland eine Rolle. 2016 werde für den Tourismus in Nordrhein-Westfalen das siebte Wachstumsjahr in Folge, sagte Julie Sengelhoff von Tourismus NRW. Viele Menschen hätten auf eine Auslandsreise verzichtet und dafür lieber Urlaub und Kurztrips vor der Haustür gemacht. Ein Grund dafür sei die unsichere Lage in der Welt.