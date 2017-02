Düsseldorf: Opposition will Untersuchungsausschuss zu Amri

Opposition will Untersuchungsausschuss zu Amri

Die CDU im NRW-Landtag fordert einen Untersuchungsausschuss zu möglichen Versäumnissen der Landesregierung im Zusammenhang mit dem Weihnachtsmarkt-Attentat von Berlin. "Die Aufklärung zur Rolle Nordrhein-Westfalens im Fall Amri kann nur noch mit einem Untersuchungsausschuss gelingen", sagte Oppositionsführer Armin Laschet (CDU) gestern nach einer erneuten Sondersitzung des Innenausschusses, der dasselbe Ziel hatte.

"Die schamlose Informationspolitik des NRW-Innenministers im Fall Amri macht fassungslos", so Laschet. In drei Ausschusssitzungen zum Thema habe Jäger entweder Beamte für sich antworten lassen oder selbst unvollständige Informationen gegeben. "Vor diesem Hintergrund werden wir als CDU-Fraktion auf die anderen Oppositionsparteien im Landtag zugehen, um einen gemeinsamen Einsetzungsbeschluss für die nächste Plenarsitzung zu formulieren", kündigte Laschet an.

Allerdings braucht die CDU dafür keine Unterstützung. Für die Einsetzung eines PUAs sind 20 Prozent der Stimmen im Landtag nötig - die CDU-Fraktion hält mit 68 von 237 Mandaten deutlich mehr. Also ist absehbar, dass das Parlament kurz vor Ende der Legislaturperiode seinen fünften Untersuchungsausschuss bilden wird. Die bislang eingesetzten PUAs befassen sich mit dem landeseigenen Bau- und Liegenschaftsbetrieb, dem Untergang der WestLB, den der Terrorzelle NSU in NRW zugeschriebenen Verbrechen und der Silvesternacht 2015/16.

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) hatte zuvor bereits eine Aufklärung des Amri-Anschlags zugesichert. So soll der Gießener Strafrechtler Bernhard Kretschmer als "regierungspartei-unabhängiger" Sonderbeauftragter mögliche Fehler der NRW-Behörden darlegen. Er soll bis März einen Bericht liefern.

(tor)