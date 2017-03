später lesen Würselen 14-Jährige bricht durch Glaskuppel 2017-03-27T10:45+0200 2017-03-27T10:45+0200

Beim Klettern auf dem Dach einer Schreinerei in Würselen ist ein 14 Jahre altes Mädchen am Sonntag schwer verletzt worden. Sie brach durch die Gaskuppel in das Gebäude ein und stürzte mehrere Meter tief.