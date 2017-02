später lesen Wesseling 14-Jährige stürzt zehn Meter in die Tiefe Teilen

In Wesseling im Rhein-Erft-Kreis ist eine 14-Jährige am Dienstagnachmittag wohl beim Spielen in einer alten Industrieruine rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.