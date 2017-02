später lesen Soest 16-Jähriger sticht Mitschüler im Gymnasium nieder 2017-02-17T17:16+0100 2017-02-17T17:16+0100

Ein 16-jähriger Gymnasiast hat am Freitag einen Mitschüler bei einem Streit mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Die beiden waren am Freitagmorgen innerhalb ihrer Schule in Soest aneinandergeraten - warum, ist unklar.