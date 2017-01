Wuppertal: 43-jährige verletzt ihren Ehemann lebensgefährlich

Eine 43-jährige hat in Wuppertal mit einem Messer auf ihren Ehemann eingestochen und sich dann selbst verletzt.

Der 47-Jährige schwebte nach einer Notoperation am Sonntag noch in Lebensgefahr, auch die Frau musste notoperiert werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Bei einem Streit am Samstag habe die Frau das Messer genommen und zugestochen. Die 19-jährige Tochter, die ihre Mutter stoppen wollte, erlitt leichte Schnittwunden.

(felt/lnw)