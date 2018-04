später lesen A1 am Kamener Kreuz Anhängerteile lösen sich von Lkw - Verkehrsbehinderungen FOTO: dpa FOTO: dpa 2018-04-16T06:47+0200 2018-04-16T06:46+0200

Autofahrer müssen auf der Autobahn 1 am Kamener Kreuz am Montagmorgen nach einem Lkw-Unfall mit Behinderungen rechnen. In der Nacht hatten sich aus noch ungeklärter Ursache zwei Anhängerteile von einem Lkw gelöst.