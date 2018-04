später lesen Autobahn 1 in Köln gesperrt In NRW droht am Wochenende wieder einmal Stau FOTO: dpa FOTO: dpa 2018-04-25T16:55+0200 2018-04-25T17:57+0200

Die Autobahn 1 ist am Wochenende zwischen dem Kreuz Köln-West und Köln-Niehl gesperrt. Ausgerechnet an diesem Wochenende reisen viele Niederländer durch NRW. Was Autofahrer nun wissen müssen.