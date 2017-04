Die A1 im Münsterland war nach einem schweren Unfall bis tief in die Nacht voll gesperrt. Ein Tanklastwagen war dort mit einem Sicherungsfahrzeug kollidiert, zwei Männer wurden verletzt. 2000 Menschen haben stundenlang in ihren Autos im Stau festgesessen.

Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag um 14.05 Uhr. Laut Polizei fuhr der Fahrer eines Sattelzuges auf der A1 in Richtung Süden. In Höhe der Rastanlage Münsterland-West übersah er offenbar ein Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei Münster, das Wartungsarbeiten auf dem rechten Fahrstreifen absicherte.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Lkw-Fahrer und der Fahrer des Sicherungsfahrzeugs wurden laut Polizei schwer verletzt. Der Lkw kippte bei dem Unfall um und blockierte alle Fahrstreifen. Erhebliche Verkehrsbehinderungen waren die Folge.

2000 Menschen von der Feuerwehr versorgt

Die A1 musste bis tief in die Nacht gesperrt bleiben. Am frühen Dienstagmorgen wurde laut einem Feuerwehrsprecher ein Nadelöhr für die Autos freigemacht. Etwa 2000 Menschen saßen stundenlang auf der Autobahn fest. Am Abend versorgte die Feuerwehr die Menschen mit Getränken und Snacks, wie ein Sprecher berichtete. Die Betroffenen saßen da schon seit bis zu sieben Stunden fest.

Die Bergung gestaltete sich kompliziert. Ein erster Versuch, den Lkw auf den Haken zu nehmen, scheiterte. Also begannen die Rettungskräfte damit, den Tankbehälter leer zu pumpen. Schädliche Stoffe waren nicht ausgetreten. Gegen 4 Uhr morgens konnte der Lkw schließlich geborgen werden, teilte die Polizei mit.

Am Dienstagmorgen ist die Feuerwehr nun noch damit beschäftigt, die Fahrbahn zu reinigen. Die Autobahn ist zwar nicht mehr gesperrt, aber es kommt zu Behinderungen. Derzeit gibt es etwa sechs Kilometer Stau zwischen Greven und dem Kreuz Münster Süd (Stand 6.40 Uhr).

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken.

grün = freie Fahrt

= freie Fahrt orange = hohes Verkehrsaufkommen

= hohes Verkehrsaufkommen rot = stockender Verkehr

= stockender Verkehr dunkelrot = Stau

(lsa/juju/dpa)