Auf der A3 beim Kreuz Bonn/Siegburg in Fahrtrichtung Oberhausen ist am Samstagmorgen eine Frau bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die Autobahn bleibt voraussichtlich bis 13 Uhr gesperrt.

Laut Polizei fuhr ein Autofahrer gegen 8.20 Uhr mit seinem Wagen auf den Anhänger eines vor ihm fahrenden Wagens auf. Dabei wurde der Anhänger von dem Auto getrennt und blieb auf der ganz linken Spur liegen, während das Auto nach rechts schleuderte. Ob der Fahrer des zweiten Wagens den Anhänger übersehen hat oder ob der Anhänger zuvor ins Schleudern geraten war, ist laut Polizei unklar.

Die Beifahrerin in dem Wagen mit Anhänger wurde schwer verletzt. Ein Notarzt habe sie vor Ort reanimiert, so die Polizei. Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Krankenhaus.

Die Fahrer der beiden Wagen blieben unverletzt. Später prallte noch ein niederländisches Fahrzeug gegen den Hänger, der Fahrer blieb ebenfalls unverletzt. Ein vierter Wagen fuhr durch Trümmerteile auf der Fahrbahn, seine Reifen wurden beschädigt.

Während der Bergungsarbeiten muss die A3 zwischen Siebengebierge/Königswinter und dem Kreuz Bonn/Siegburg in Richtung Oberhausen immer wieder voll gesperrt werden. Es gibt etwa vier Kilometer Stau (Stand 11.20 Uhr). Die Sperrung bleibt voraussichtlich bis 13 Uhr - "wir hoffen aber, dass wir sie früher aufheben können", sagte ein Sprecher der Polizei.

