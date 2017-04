Auf der A57 bei Alpen ist am Morgen ein Lamborghini-Fahrer schwer verunglückt. Das Auto überschlug sich und fing Feuer. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Die Autobahn ist in Richtung Niederlande gesperrt, Richtung Köln ist ein Fahrstreifen frei.

In Richtung Niederlande bleibt die Straße voraussichtlich bis gegen 13 Uhr gesperrt. In Richtung Köln soll die Fahrbahn um 11.30 Uhr einspurig freigegeben werden, so die Autobahnpolizei.

FOTO: Rene Anhuth

Der Unfall hatte sich bereits um kurz nach 8 Uhr ereignet. Ein 34-Jähriger aus Rees war mit seinem weißen Lamborghini in Richtung Düsseldorf unterwegs, wo er, so berichteten Zeugen, an einem Tuning-Treffen teilnehmen wollte. In Höhe des Parkplatzes Leucht soll der Wagen – vermutlich bei sehr hoher Geschwindigkeit – von einer Bodenwelle hochgeschleudert worden sein.

Der Fahrer verlor die Kontrolle, der Wagen, so berichtete die Autobahnpolizei, überschlug sich und durchbrach die Mittelleitplanke. Dabei fing der Lamborghini Feuer. Zwei zufällig und unabhängig von einander an der Unfallstelle vorbeigekommene Feuerwehrmänner bargen den Reeser, der ansprechbar gewesen sei, aus dem brennenden Wrack. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr-Löschgruppen Alpen und Menzelen rückten aus. Die A 57 wurde in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf 200.000 Euro.

