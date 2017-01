Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A61 bei Bergheim sind am Dienstagabend insgesamt drei Personen verletzt worden, eine von ihnen schwer. Bei einem Überholmanöver verlor ein 23-jähriger Fahrer die Kontrolle, zwei weitere Autos fuhren auf.

Merle Sievers (siev) ist Redakteurin am Regio-Newsdesk von RP Online. Sie koordiniert die Berichterstattung online aus den Lokalredaktionen der Rheinischen Post und schreibt über alles, was in NRW so los ist - von Blaulicht bis Rotlicht, von Karneval bis Kommunalpolitik.