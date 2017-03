Die Polizei hat einen 49-Jährigen festgenommen, der 13 Familien in der Region Aachen, Düren und Heinsberg angedroht haben soll, ihre Kinder zu töten. Der Mann wurde am Mittwoch in Eschweiler gefasst.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 49-jährigen Mann aus Eschweiler, teilt die Polizei mit. Er sei aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung, nach der eine hohe Anzahl an Hinweisen kam, gefasst worden. Der Mann wird am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Auf richterlichen Beschluss durchsuchten die Beamten zudem seine Wohnung.

Mann mit Kameras aufgenommen

Der Tatverdächtige soll in Briefen, die mit der Post zugestellt wurden, die Familien dazu aufgefordert haben, jeweils einen niedrigen fünfstelligen Betrag an einem bestimmten Ort in Inden/Altdorf zu hinterlegen. Wie die Aachener Polizei am Mittwoch mitteilte, habe keine der Familien das geforderte Geld gezahlt. Passiert sei keinem der Kinder etwas.

Die Polizei installierte am genannten Ort in Inden/Altdorf eine Kamera, mit der am 23. Januar Fotos von dem Mann gemacht wurden. Darauf trägt er einen blauen Overall, angereist war er mit einem schwarzen Motorroller. Einige der betroffenen Familien hatten eine Belohnung von insgesamt 1000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Täters führen, erklärte die Polizei weiter.

Erpressungen "eher amateurhaft"

Spezialisten des Landeskriminalamtes (LKA) hätten die Briefe geprüft und eine sogenannte Gefahrenprognose erstellt, wie Andreas Müller mitteilte, Sprecher der Aachener Polizei. Das LKA sei zu der Einschätzung gekommen, dass die Erpressungsversuche "eher amateurhaft waren", wie Müller weiter sagte. In einem Fall sei gar ein kinderloses Paar angeschrieben worden. Von einer Gefährdung der Familien ging die Polizei daher nicht aus. Offen war, ob es neben den 13 bekannten weitere Familien gibt, die Erpresserschreiben erhalten haben. Auffällig sei, erklärte Müller, dass zwei der 13 bislang bekannten Briefe im Mai, die anderen elf im Dezember 2016 verschickt wurden.

(top/geko)