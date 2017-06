später lesen Granulat auf Aachener Spielplätzen Wieder Kinder durch Rohrreiniger verletzt FOTO: dpa, fg jhe FOTO: dpa, fg jhe 2017-06-10T15:05+0200 2017-06-10T15:05+0200

In Aachen haben sich am Samstag erneut zwei Kinder an ausgestreutem Rohrreiniger leicht verletzt. Das Hagelkorn-ähnliche, ätzende Granulat war auf zwei Spielplätzen ausgelegt, wie die Polizei mitteilte.