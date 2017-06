später lesen Gymnasium in Zülpich Abi-Scherz läuft aus dem Ruder – neun Schüler im Krankenhaus FOTO: Gerhard Seybert FOTO: Gerhard Seybert 2017-06-30T11:56+0200 2017-06-30T13:20+0200

Am Morgen waren Polizei und Feuerwehr an einem Gymnasium in Zülpich im Kreis Euskirchen im Einsatz. Bei einem Abi-Scherz hatte ein Abiturient einen Feuerlöscher ausgeleert. Danach klagten etwa 70 Schüler über Atembeschwerden.

Laura Sandgathe Redakteurin Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Laura Sandgathe (lsa) ist Redakteurin am Regio-Newsdesk von RP Online. Sie koordiniert die Online-Berichterstattung aus den Lokalredaktionen der Rheinischen Post und schreibt Artikel, Berichte und Reportagen aus und über NRW. zum Autorenprofil schließen