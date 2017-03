später lesen Rees-Haldern Acht Flüchtlinge randalieren in Unterkunft – Polizist verletzt FOTO: Archiv FOTO: Archiv 2017-03-05T18:57+0100 2017-03-06T07:03+0100

Neue Flüchtlinge kamen Ende vergangener Woche in einer Unterkunft in Haldern an. Acht Männer haben nun am Wochenende in der Einrichtung randaliert: Sie zerschlugen Mobiliar und verletzten einen Bundespolizisten schwer.